Vaccino al coronavirus, due reazioni allergiche nel Regno Unito: "Chi ne ha avute in passato, eviti il siero"

Il giorno successivo, già "effetti collaterali". Si parla del vaccino al coronavirus, delle prime somministrazioni del siero Pfizer-BioNTech nel Regno Unito. Due persone, infatti, hanno registrato reazioni allergiche simili ad alcune che avevano già sofferto in passato. Si tratta di due operatori di case di riposo di circa 40 anni, in prima linea nel ricevere il vaccino insieme a pazienti Rsa. Comunque, fanno sapere le autorità britanniche, "sono già sulla via del recupero". Nulla di grave, ha sottolineato Stephen Powis, capo della sanità pubblica britannica, anche perché, ha aggiunto, sono contridicazioni che spesso si verificano nelle prime somministrazione dei vaccini in generale. Eppure, la notizia sta avendo, come ovvio, grande risalto a livello internazionale. In seguito a quanto accaduto, la Mhra, l'agenzia del farmaco britannica, ha avvertito tutti coloro che vorranno vaccinarsi che al momento è consigliato non farlo se in passato si è sofferto a lungo di allergie significative. In un comunicato ufficiale della Mhra, si legge: "Tutto coloro in questa condizione, ossia che in passato hanno avuto gravi allergie a vaccini, medicine e cibo, e cioè reazioni anafilattoidi, oppure coloro cui è stato già prescritto di portare sempre con sé un autoiniettore di adrenalina, farebbero bene a non sottoporsi al vaccino Pfizer/BioNTech".

