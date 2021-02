Donald Trump, cala la mannaia su Rudy Giuliani: "Politico da strapazzo", fatto fuori

17 febbraio 2021 a

Rudy Giuliani non è più l'avvocato di Donald Trump. Il tycoon lo ha scaricato, giudicando insoddisfacente l'azione dell'ex sindaco di New York nel sostenere la tesi delle elezioni truccate. L'ex capo della Casa Bianca, in particolare, ha fatto sapere che Giuliani resta un suo "amico ed alleato", ma attualmente non lo rappresenta più in alcuna questione legale. Una decisione importante, visto che al momento sono diverse le azioni penali e civili in cui Trump è coinvolto. A deludere il tycoon, però, non sarebbe stato solo il suo avvocato.

Donald Trump, infatti, ha pubblicato una dichiarazione al veleno nella quale se la prende con il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, accusandolo di non averlo aiutato a ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali di novembre. Una vera e propria dichiarazione di guerra. Il tycoon lo ha definito "politico da strapazzo" e ha addirittura invitato il partito a scaricarlo: "Con leader politici come lui, il partito repubblicano non potrà mai essere rispettato o essere forte".

L'attacco di Donald Trump arriva a pochi giorni dalla fine del processo di impeachment. McConnell, infatti, ha votato per l'assoluzione dell'ex presidente, ma allo stesso tempo lo ha definito "moralmente responsabile" dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio da parte degli insurrezionisti. La vicenda, comunque, è destinata ad aprire una profonda spaccatura all'interno del partito, tra chi è d'accordo con McConnell e chi invece tifa per Trump.

