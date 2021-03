Meghan Markle accusa, indiscrezioni-choc sulla Regina Elisabetta: "Quando si è alzata...", terrore a Buckingham Palace

08 marzo 2021 a

L'intervista di Meghan Markle e del principe Harry da Oprah Winfrey è una "bomba" sulla famiglia reale. Gli esperti di Buckingham Palace al Daily mail riferiscono di una "Regina devastata", parlano di un oltraggio alla Corona. "Tutta l'intervista è stata una mancanza di rispetto alla Regina", sbotta Robert Jobson, "Hanno attaccato l'istituzione della monarchia. Ma questo non è showbiz, è un insulto a tutto il popolo britannico". Continua Jobson: "Hanno lanciato una granata sulla famiglia reale. L'hanno accusata di essere razzista. Senza specificare chi". E conclude: "Qui l'unica vincitrice è Oprah Winfrey".

"Quando la Regina si è alzata e ha letto cosa è stato detto, era devastata", riferisce un altro esperto di Buckigham Palace, Russell Meyers. "Hanno insultato ogni singolo componente della famiglia reale", "è stato un oltraggio". E Angela Levin si dice certa che "nel giro di pochi anni Harry si pentirà di questa intervista. Non hanno dimostrato intelligenza né sensibilità. La famiglia reale dirà il minimo, tutto questo è troppo da affrontare".

Del resto quella emersa dall'intervista è una fotografia impietosa della vita nella famiglia reale britannica. L'ex attrice ed ex duchessa ha rivelato che, quando era incinta del primogenito Archie, nella famiglia reale ci sono state "preoccupazioni e discussioni su quanto scura sarebbe stata la pelle" del bambino. E ha anche svelato di avere pensato al suicidio in momenti di intensa pressione: "Semplicemente, non volevo più vivere", ha detto Meghan, spiegando di essersi sentita molto sola dopo che sono state imposte limitazioni a ciò che poteva fare.

Sostegno a Harry e Meghan è arrivato però da diverse celebrità americane. La tennista Serena Williams, amica stretta di Meghan, ha voluto appoggiarla su Twitter definendola "altruista". Anche la nipote della vicepresidente Usa Kamala Harris, Meena Harris, si è pronunciata su Twitter, parlando prima dell'intervista di un "Meghan Markle appreciation day". E per la poetessa afroamericana Amanda Gorman, diventata famosa in tutto il mondo dopo il suo intervento alla cerimonia di insediamento alla presidenza di Joe Biden, i reali hanno perso "una grande opportunità di cambiamento". Vedremo se ci sarà un comunicato ufficiale da Buckingham Palace.

