Meghan Markle e Harry, prima conversazione con William dopo l'intervista a Oprah: "Colloquio improduttivo"

16 marzo 2021 a

a

a

Harry ha parlato al telefono con il fratello William e il padre Carlo dopo l’intervista esplosiva rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey. Pare, però, che la conversazione tra i tre non sia andata bene. Una fumata nera a tutti gli effetti. Lo ha rivelato l’emittente americana Cbs citando come fonte la giornalista Gayle King, amica di Oprah e Meghan.

"Porte spalancate verso il divorzio". Harry e Meghan, fonti riservate: Vittorio Feltri svela la (tragica) fine del loro matrimonio

La conversazione telefonica tra i Windsor, quindi, si è risolta in un “colloquio improduttivo” che non ha affrontato le questioni spinose saltate fuori durante l’intervista della Winfrey ai duchi di Sussex. Basti pensare alle accuse di razzismo o alla presunta indifferenza di Buckingham Palace nei confronti dell'instabilità mentale della moglie di Harry. La fonte della Cbs, inoltre, ha precisato anche che nessun membro della famiglia reale britannica ha finora parlato con la Markle.

"Ecco le lettere a lady Diana". William, una mossa (pesantissima) contro Meghan e Harry: nero su bianco, guerra totale

Il duca di Sussex, Harry, ha parlato anche col padre, il principe Carlo. Nel corso dell’intervista il marito di Meghan aveva rivelato di non parlare più con il papà visto che quest'ultimo aveva smesso di rispondere alle sue chiamate. Il colloquio di oggi, tuttavia, non è servito a riportare la pace. “Harry ha parlato con suo fratello e ha parlato anche con suo padre. Mi è stato detto - ha riferito la King - che quelle conversazioni non sono state produttive".

"La verità sul suo rapporto con Harry?". Meghan Markle massacrata dalla sorellastra, matrimonio a un passo dalla disgrazia: il segreto svelato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.