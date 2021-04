Meghan Markle e Harry, l'ultimo sfregio: "Non rinviamo nulla", intervista spacca-Corona in onda nonostante il nonno in ospedale

09 aprile 2021 a

a

a

Le condizioni di salute già gravissime del principe Filippo non avevano "piegato" Meghan Markle e il principe Harry. La coppia, nonostante la battaglia per la vita del consorte della Regina Elisabetta non hanno fermato la messa in onda della pesantissima intervista ad Oprah Winfrey per la Cbs. La famiglia reale aveva chiesto loro di rinviare la trasmissione, proprio in considerazione delle condizioni di salute del nonno. Ma da subito, una fonte vicina al duca e alla duchessa di Sussex aveva confermato che tutto sarebbe andato avanti come previsto: "Al momento non credo ci sia alcuna intenzione di rinviare la messa in onda".

Morto il principe Filippo di Edimburgo. Il dramma nelle parole della Regina Elisabetta: "Come se n'è andato", strazio a Corte

E così è stato. L'intervista di Meghan e Harry con le accuse gravissime alla famiglia reale è stata trasmessa sulla Cbs mentre il marito 99enne della Regina era ricoverato da oltre due settimane in ospedale per un'infezione e un problema cardiaco pre-esistente e dopo un intervento al cuore presso il St. Bartholomew. Certo, gli era stato risparmiato di vedere l'amato nipote e sua moglie accusare la sua famiglia di razzismo, di falsità, di violenza psicologica.

"Nove volte in nove mesi", spuntano i tabulati telefonici della polizia: Meghan ed Harry, vita da incubo (e un silenzio sospetto)

Anche perché Filippo ha avuto spesso un ruolo di mediazione all'interno della famiglia reale: fu lui a cercare di aiutare suo figlio, il principe Carlo, e Lady Diana ai tempi della loro crisi matrimoniali. E fu sempre lui ad allontanare Sarah Ferguson, la moglie dell'altro suo figlio, il principe Andrea, quando i suoi tradimenti divennero pubblici.

Ma ora Filippo non c'è più. E' morto "serenamente" come annunciato dalla Regina Elisabetta nel castello di Windsor, proprio mentre la Corona è stata travolta dalle pesantissime accuse di suo nipote Harry e di sua moglie Meghan Markle. Spietati.

"Ti ha dato alla testa". Meghan e lo sfregio a Lady Diana: William e Harry, la voce sulla rottura definitiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.