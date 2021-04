Funerali principe Filippo, "senza divise? Non lo fanno per Harry": altro sfregio reale, spunta un nome pesantissimo

17 aprile 2021 a

E venne il giorno dei funerali del principe Filippo, scomparso venerdì scorso - 17 aprile - all'età di 99 anni. Come da volontà dello stesso duca di Edimburgo, non ci saranno i funerali di Stato, ma le esequie saranno celebrate in forma decisamente ristretta nella cappella di St. George del castello di Windsor. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme sanitarie anti-Covid, quindi non saranno ammesse più di 30 persone in presenza: diversi membri della famiglia reale sono quindi stati costretti a rimanere a casa, ma hanno ricevuto i dati di accesso per seguire il live stream privato.

Ad attendere il feretro in chiesa ci sarà ovviamente la Regina Elisabetta, che è stata sposata con Filippo per 73 lunghi anni: il feretro verrà trasportato a bordo di una Land Rover Defender modificata, come da volontà del duca di Edimburgo. Al di là dell'evento in sé, c'è grande curiosità di vedere i principi William e Harry nello stesso luogo per la prima volta dopo l'intervista scottante rilasciata a Oprah Winfrey. I due fratelli cammineranno distanziati e non saranno l'uno al fianco dell'altro durante il funerale del nonno Filippo. Inoltre è stato previsto un accorgimento per non "imbarazzare Harry".

Ovvero nessuna delle trenta persone che saranno presenti alla cerimonia indosserà l'uniforme militare, tanto amata dal duca di Edimburgo, che aveva alle spalle una lunga carriera militare. Stando alle indiscrezioni del Guardian, la decisione sarebbe stata presa per non creare disagi a Harry, che è stato privato da titoli e incarichi dopo il "divorzio" dalla famiglia reale. Ma non solo a lui, anche al principe Andrea, che dopo il caso Epstein ha rinunciato agli incarichi.

