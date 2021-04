Regina Elisabetta, obiettivo "cancellare Meghan Markle": voce sconvolgente a corte, la donna con cui vuole sostituirla

19 aprile 2021 a

a

a

Lo strappo tra la Regina Elisabetta e la coppia formata da Meghan Markle e Harry sembra sempre più difficile da ricucire. E così la Sovrana starebbe pensando a come rimpiazzare la duchessa che ha abbandonato la Corona per volare in California, negli Stati Uniti. Sua Maestà, in particolare, guarda a Sophie di Wessex, moglie di Edoardo, l'ultimo figlio della regina Elisabetta e del principe Filippo. Molti la considerano già la nuora preferita della sovrana.

"Impensabile che non lo faccia". Harry e William, voci sul prossimo incontro. Uno smacco a Meghan?

Sophie è sempre rimasta un po' nell'ombra e non è mai stata al centro di alcuno scandalo. Da qualche settimana, però, sta assumendo un ruolo sempre più importante all'interno della Famiglia Reale. E stando al Telegraph, la nuora della Regina starebbe colmando il vuoto lasciato da Meghan Markle a causa della Megxit. Il matrimonio tra Sophie ed Edoardo si è rivelato quello più solido e duraturo di tutti . Tant'è che il quartogenito di Elisabetta è l'unico a non aver mai divorziato. Per ora Sophie è solo una contessa, ma con la scomparsa del principe Filippo, il ducato di Edimburgo potrebbe andare a suo marito Edoardo. I due diventerebbero così duchi.

"L'inizio della fine per Elisabetta". Dopo la morte di Filippo quel cupo sospetto sulla monarchia (e il piano di William)

La Regina, insomma, sembra riporre grandi speranze in lei dopo la delusione per l'uscita di scena del nipote Harry e di sua moglie Meghan. Al momento, inoltre, Sophie ricopre un ruolo fondamentale, quello di braccio destro della Sovrana. Ed è anche considerata una dei Windsor più influenti. Lei ed Edoardo si sono conosciuti nel 1987, ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 1993. Infine il matrimonio nel 1999.

"Quando l'ha indossato". Capito Elisabetta? Quel dettaglio nel giorno del funerale. Una frecciata a Meghan? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.