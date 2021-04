Principe Harry, "a muso duro e a telecamere spente": rumors, raptus contro William e Carlo dopo il funerale

19 aprile 2021 a

Sembra tornare il sereno a corte. Dopo il funerale del principe Filippo, Harry si è intrattenuto con il padre Carlo e il fratello William per ben due ore. Un faccia a faccia come non accadeva da tempo che il Messaggero descrive "a muso duro". D'altronde gli argomenti erano a dir poco esplosivi: dall’intervista a Oprah Winfrey dei duchi di Sussex, fino alle accuse di razzismo rivolte a un membro (non identificato) della famiglia reale. Al di là delle controversie, sul tavolo anche le questione reali. In particolare i titoli di Filippo, duca di Edimburgo, che ora dovrebbero passare a William. Oppure le cariche onorifiche che Harry ha perduto, avendo scelto di rinunciare ai suoi obblighi a corte spinto dalla consorte Meghan Markle.

Infine tutti i titoli militari di Harry da “spalmare” a beneficio di altri familiari. Insomma, le questioni da risolvere non sono poche. Motivo questo per cui i tempi di permanenza di Harry potrebbero allungarsi. "Se tutto va bene - spiega una fonte vicina al Sun - potrebbe restare per il compleanno della regina". Ossia fino a mercoledì quando la regina Elisabetta compirà 95 anni. Voci più maliziose però vedono nella volontà di Harry di placare gli animi una coincidenza sospetta: William e Carlo dovrebbero partecipare nelle prossime settimane a un incontro al vertice per decidere il futuro della famiglia reale.

E le mosse di Harry arrivano proprio a pennello per evitare misure irrevocabili. Non a caso il duca di Sussex ha parlato con il fratello e con il padre dopo la funzione, a telecamere spente. Secondo fonti di corte, i due fratelli si incontreranno di nuovo questa estate, quando sarà inaugurata una nuova statua dedicata a Lady Diana, a Kensington Palace. L’evento si svolgerà il prossimo 1° luglio, nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto sessant’anni. "Sarebbe proprio quello che Filippo avrebbe desiderato", ammette una fonte in merito alla reunion. Eppure appena arrivato Harry ha incontrato a sorpresa un clima di estrema freddezza.

