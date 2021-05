Il Principe Carlo e lo sgarro senza precedenti a Meghan Markle: gli auguri ad Archie? Occhio al dettaglio della foto

06 maggio 2021 a

Tutti i membri della Famiglia Reale hanno augurato buon compleanno ad Archie, il primogenito di Meghan e Harry, per i suoi due anni. Tra messaggi super sintetici e parole messe lì solo per cortesia, è venuto fuori un dettaglio che sta già facendo discutere. Il principe Carlo, il papà di Harry, per fare gli auguri a suo nipote ha pubblicato uno scatto in cui compaiono solo lui, il duca di Sussex e il piccolo appena nato. Nessuna traccia della mamma del bambino, Meghan Markle. In molti pensano che sia stato uno sgarro, una sorta di dispetto contro la nuora.

La foto, in bianco e nero, è accompagnata da questa didascalia: "Tanti auguri ad Archie, che compie due anni oggi". Il dettaglio dell'assenza della Markle ha insospettito i seguaci della Royal family, che subito hanno pensato a una sorta di guerra interna alla famiglia. I rapporti tra i duchi di Sussex e la Corona, infatti, non sono dei migliori al momento. Pesano ancora le parole e le accuse che Meghan e Harry hanno rivolto alla monarchia nel corso dell'intervista a Oprah Winfrey.

Per di più, persiste la teoria secondo la quale sarebbe stata l'ex attrice americana a fare il lavaggio del cervello al marito, convincendolo a lasciare il suo Paese e la sua famiglia per volare con lei negli Stati Uniti. Intanto restano tesi i rapporti tra Harry da una parte e Carlo e William dall'altra. Proprio nell'intervista incriminata, tra l'altro, il duca di Sussex usò parole molto dure per parlare del padre e lo accusò di non rispondere mai alle sue telefonate.

