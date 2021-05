Principe Harry, "polizia a casa in piena notte": irrintracciabile insieme a Meghan Markle, fin dove si spinge la famiglia reale

29 maggio 2021 a

a

a

Il principe Harry è venuto a conoscenza della morte di Filippo, il marito della regina Elisabetta, soltanto tramite una pattuglia di polizia di Los Angeles, che nel cuore della notte si è recata presso la villa di Santa Barbara per comunicare la brutta notizia. A svelarlo è il sito americano Tmz, uno dei più attendibili in fatto di gossip: Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero quindi appreso della scomparsa di Filippo in piena morte, e ad avvisarli non sarebbe stato il principe William né Carlo.

"Guarigione ancestrale". Meghan Markle alla frutta, roba da stregoni: ecco come "cura" i problemi psichici di Harry

Il duca di Edimburgo è venuto a mancare lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni: l’ufficialità da parte della famiglia reale è arrivata in tarda mattinata, quando negli Stati Uniti era ancora notte. Stando alle indiscrezioni raccolte da Tmz, non è chiaro se i cellulari di Meghan e suo marito fossero spenti o silenziati, ma di sicuro c’è che un diplomatico dell’ambasciata britannica a Washington avrebbe provato a contattare Harry più volte al telefono quando erano circa le tre del mattino. Non essere riuscito a rintracciarlo, allora il diplomatico si sarebbe rivolto alla polizia di Los Angeles, che avrebbe mandato una pattuglia nella villa di Santa Barbara.

"Regina Elisabetta truffata dal principe Harry sulla serie tv-scandalo": tutta la verità sulla mossa sporchissima del nipotino

Tutto questo perché, nonostante le divisioni che appaiono sempre più incolmabili, la famiglia reale non avrebbe voluto che Harry scoprisse dalla stampa la morte del nonno: dopo aver appreso la notizia, il principe è volato in Gran Bretagna per assistere al funerale, che però non è stata l’occasione per far pace o almeno gettare le basi per un riavvicinamento.

Video su questo argomento Meghan Markle, il retroscena clamoroso nella guerra tra Harry e William

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.