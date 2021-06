Principe Harry e Carlo, "se lo rifai ti taglio". Retroscena privato, Corona fuori controllo: Regina Elisabetta "turbata"

05 giugno 2021 a

Altro che riconciliazione, il principe Carlo sarebbe molto arrabbiato con il figlio Harry, che non si è affatto placato e ultimamente ha rilasciato altre dichiarazioni scomode sulla famiglia reale. Per quanto voglia provare a riportare i rapporti su un piano civile, l’erede al trono non può far finta di nulla davanti agli attacchi indirizzati alla sua persona e non solo. In particolare Carlo non avrebbe gradito il fatto che sia stato accusato indirettamente di aver contribuito alla caduta di lady Diana.

“Lo taglierà fuori se attaccherà di nuovo la regina”, ha fatto sapere una fonte interna di Windsor al Daily Mail dopo le ultime dichiarazioni pubbliche del duca di Sussex. “Carlo vorrebbe una riconciliazione con suo figlio - ha aggiunto - ma serrerà i ranghi con sua Maestà qualora le venissero fatte ulteriori critiche personali”. Tra l’altro proprio la regina Elisabetta viene descritta come “profondamente turbata” dai colpi di testa del nipote, che sembra aver perso il lume della ragione da quando si è trasferito negli Stati Uniti insieme a Meghan Markle.

La quale sta osservando un periodo di silenzio, dopo l’intervista scottante rilasciata insieme al marito ad Oprah Winfrey, visto che è in attesa del secondogenito. Nel frattempo i reali sono concentrati soprattutto su Harry: “Ciò che ha detto in entrambe le interviste con Oprah è stato visto come molto insensibile all’interno della famiglia”, ha rivelato un’altra fonte al Mail on Sunday.

