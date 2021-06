Meghan Markle, "vuole tornare con Harry a Londra": ma la regina Elisabetta non l'ha invitata, "si rischia il circo"

16 giugno 2021 a

Il primo luglio si sta avvicinando e promette di essere una data molto importante per le vicende legate alla famiglia reale. In tale occasione avverrà infatti l’inaugurazione della statua dedicata a lady Diana: il principe Harry tornerà quindi in Inghilterra, tra l’altro per la seconda volta nel giro di pochi mesi, dopo aver presenziato al funerale del nonno Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile all’età di 99 anni. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dai media americani, il duca di Sussex potrebbe essere accompagnato dalla moglie Meghan Markle.

C’è chi assicura che l’ex attrice non sia intenzionata a spostarsi dalla California e a lasciare i figli a casa, seppur per qualche giorno, ma secondo alcuni media statunitensi avrebbe cambiato idea perché molto desiderosa di supportare il marito nel secondo viaggio verso Londra dopo la Megxit. “Meghan sa quanto per Harry sia stato difficile partecipare da solo al funerale del nonno e non vuole che accada di nuovo”, ha dichiarato un insider a Radar Online. I media britannici hanno però subito smentito, facendo sapere che è “poco probabile” che la Markle sia presente il primo luglio.

Tra l’altro secondo un altro insider la presenza della duchessa di Sussex potrebbe rappresentare motivo di disturbo: “Trasformerebbe l’evento in un circo. Sminuirebbe il senso dell’inaugurazione, che è quello di ricordare Diana”. Ma l’attenzione di tutti sarà puntata soprattutto su Harry, che è atteso dall’incontro con il fratello William e dal pranzo a Windsor con la nonna, la regina Elisabetta: in questo senso la presenza all’ultimo di Meghan sarebbe scomoda, dato che la sovrana ha invitato solo il nipote.

