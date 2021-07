Meghan Markle, dramma in famiglia: "Era stato il primo", la morte che scuote la Duchessa

01 luglio 2021 a

Lutto per Meghan Markle, è morto lo zio. Michael Markle se n'è andato dopo una lunga battaglia contro il Parkinson, che lo ha portato via prima di conoscere il principe Harry. Lo zio della duchessa di Sussex non era infatti stato invitato al matrimonio all'Abbazia di Westminster. Tra le motivazioni riportate dal Sun l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, che ha scosso la famiglia Reale e quella un po' meno dell'attrice.

Non solo, perché Michael si era detto infuriato con il padre di Meghan, Tom, che non ha accompagnato la figlia all'altare. Chi lo conosceva lo descrive "un uomo anziano adorabile, gentile e dalla voce dolce. Era sempre felice che gli si chiedesse di Meghan, ma ogni volta che parlava con qualcuno voleva principalmente parlare della sua defunta moglie, la amava così tanto". Orgoglioso della nipote, ora consorte del nipote della Regina Elisabetta, Mike non era sempre d'accordo con lei.

Fu lui per primo ad aiutare Meghan a ottenere un lavoro come ufficio stampa junior presso l'ambasciata degli Stati Uniti in Argentina mentre lei, ventenne, stava studiando per intraprendere una carriera nelle relazioni internazionali. L'uomo, 82enne, era infatti un diplomatico americano. "È ora che cerchi di appianare le differenze che ha con la famiglia prima che sia troppo tardi. Penso che dovrebbe mettersi in contatto con suo padre", era stata una delle ultime dichiarazioni rilasciate da zio.

