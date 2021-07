Meghan Markle e Harry, i Windsor umiliano la piccola Lilibet Diana: fuori dalla linea di successione? Il documento

26 luglio 2021 a

Un ultimo atto di guerra da parte della famiglia reale contro Meghan Markle e il principe Harry? Considerato contesto e presupposti, tutto è possibile. Il punto è che Lilibet Diana, la seconda figlia avuta dalla coppia in fuga a Los Angeles, ancora non è stata aggiunta alla linea di successione reale che viene riportata sul sito ufficiali in cui tutti i neonati reali vengono inseriti, di norma, sette settimane dopo la loro nascita.

Il punto è che quelle sette settimane sono passate, Lilibet Diana è nata lo scorso 4 luglio, ma la Royal Family ancora non ha riconosciuto la piccolina nella linea di succesione ufficiale, così come messo in evidenza dal Dail Mail. Stando a quanto riporta la pagina ufficiale dei Windsor, a ricoprire il posto di Lilibet, ottava in linea di successione, è ancora il principe Andrew.

Per la precisione, si tratta della linea verso il trono britannico. E in questa "graduatoria", Lilibet Diana (nome che è un doppio omaggio alla Regina e a Lady D) dovrebbe trovarsi subito dopo il fratello, Archie, il cui nome era stato inserito ufficialmente appena 15 giorni dopo la sua nascita, avvenuta nel 2009. Secondo il Daily Mail suo cugino, il principe Louis, secondogenito del principe William e di Kate Middleton, è stato aggiunto alla lista 12 giorni dopo la nascita e persino Lucas, il figlio di Zara e Mike Tindall, che è il 22° in linea di successione al trono, è stato inserito in breve tempo lo scorso marzo. Ma per Lilibet Diana, per ora, non c'è posto. Soltanto un caso? Solo una dimenticanza? Chissà...

