Regina Elisabetta senza precedenti, convoca una "riunione d'emergenza". Rumors: vertice reale per neutralizzare Meghan Markle

Una riunione di famiglia per capire come fronteggiare il problema "Meghan". La Regina Elisabetta ha invitato tutti i reali - eccetto i duchi di Sussex - al castello di Balmoral, dove trascorrerà le vacanze fino a ottobre. Dietro a questo particolare invito, però, gli esperti reali non vedono la semplice intenzione di passare un'estate in famiglia. Dietro la convocazione ci sarebbe, infatti, la volontà di fare un punto sulla situazione dopo la Megxit. E soprattutto dopo le ultime pesanti interviste di Meghan e Harry.

E' stata scartata quindi l'ipotesi della abdicazione. La Sovrana infatti sarebbe lucida e in ottima forma. Il suo obiettivo, al momento, sarebbe solo quello di capire cosa fare nel caso in cui dovessero arrivare nuove frecciatine dagli Usa. Le recenti dichiarazioni rilasciate dal nipote e da sua moglie l'avrebbero turbata parecchio. Si tratta anche della prima vera occasione per la famiglia reale di riunirsi e parlare del futuro. E non solo: si cercherà di capire chi potrà fare di più - visti i vuoti lasciati dai duchi di Sussex e dal ritiro forzato di Andrea dalla vita pubblica per via dei legami con Epstein - e come potersi riappacificare con i Sussex, prima di altre rivelazioni scottanti.

Tra gli invitati a questa strana riunione familiare c'è anche - come riporta il Giorno - Sarah Ferguson, l’ex moglie del principe Andrea, non apprezzata dal defunto principe Filippo, che la definiva "volgare". Elisabetta, invece, sembrerebbe più generosa nei confronti della nuora per via della lealtà dimostrata alla Famiglia reale anche dopo il divorzio e dopo le accuse contro Andrea per l'amicizia con Epstein. Al castello di Balmoral, poi, sono stati invitati anche il principe Edoardo con la moglie Sophie, e i loro figli di 17 e 13 anni, William e Kate con i tre figli, la principessa Anna con il secondo marito Tim, e l’erede al trono Carlo con la moglie Camilla.

