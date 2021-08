Regina Elisabetta, "non sarà Harry ad annientarla": chi è la serpe in seno che può far crollare la famiglia reale

10 agosto 2021 a

“Se non sarà Harry ad annientare la Corona, è possibile che lo faccia il principe Andrea con i guai e le accuse che pendono sulla sua testa e ora rischiano di mettere in pericolo tutta la Royal Family”. È quanto si legge su Il Giornale, dove si commentano gli ultimi sviluppi riguardanti la monarchia inglese, costretta a dover far fronte a diverse situazioni interne a dir poco scomode. Il periodo è davvero complicato per la Regina Elisabetta: come se non bastasse la morte dell’amato marito, deve pure fare i conti con un figlio accusato di aver abusato sessualmente una minorenne e con un nipote che non perde occasioni per rilasciare dichiarazioni al veleno sulla famiglia.

Il duca di York è stato denunciato da Virginia Giuffre, che sostiene di essere stata ceduta al figlio della Regina e di aver subito abusi sessuali quando aveva 17 anni. Essendo la causa civile e non penale, il duca non potrà essere estradato negli Stati Uniti (la denuncia è stata presentata al tribunale di New York, ndr) e testimonierà soltanto nel caso in cui decidesse di volare spontaneamente oltreoceano. Anche perché chiedere l’estradizione al Regno Unito - secondo Il Giornale - significherebbe aprire una crisi diplomatica.

Ancora una volta la Regina Elisabetta si trova quindi a dover fare scelte difficili, ma necessarie per la sopravvivenza della Corona: di conseguenza la sovrana è pronta a sacrificare il suo secondogenito, al quale è già stato imposto una sorta di esilio in patria, dato che è sparito completamente dalla vita della famiglia reale. Basterà per calmare le acque?

