Meghan Markle, "un circo". Razzismo a Buckingham Palace, nuove pesantissime indiscrezioni

"Un circo". Questo la famiglia reale britannica temeva diventasse il funerale del principe Filippo di Edimburgo, a causa della presenza di Meghan Markle. La duchessa di Sussex, moglie di Harry, non è persona gradita a Buckingham Palace, ben prima della intervista alla dinamite che lei e il consorte hanno concesso alla giornalista americana Oprah Winfrey.

E proprio dopo quella intervista, ecco uscire una versione riveduta e corretta, aggiornata, della biografia non autorizzata di Harry e Meghan, Finding freedom, curata da Omid Scobie e Carolyn Durand. Il libero era uscito prima dello scoop della Winfrey e già aveva fatto tremare la Corona e imbarazzato i Duchi. Viste però le gravissime accuse sollevate da quella intervista a inizio 2021, quando già Filippo stava male, i due autori hanno pensato bene di rimestare nel torbido della Royal Family e tirare fuori qualche altro compromettente dettaglio, che potrebbe avvalorare anche le accuse di razzismo lanciate dai Duchi.

Nella ristampa, si parte dal sollievo dei reali per l'assenza di Meghan alle esequie di Filippo, marito della Regina Elisabetta. "Non volevano un circo", si legge. Una fonte segreta a Buckingham Palace rivela che il più grande timore era che "la duchessa facesse spettacolo" con la sua sola presenza. Invece a Londra, per dare l'ultimo saluto al nonno, è tornato il solo Harry in un clima di gelo siderale. Il principe, accolto malissimo da papà Carlo e dal fratello erede al trono William, "aveva acquistato un biglietto di sola andata", probabilmente perché contava di restare a casa qualche giorno in più per ricucire i rapporti con la famiglia. Invece se n'è dovuto tornare in California in fretta e furia.

