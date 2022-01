 Jenna Jameson, l'ex attrice a luci rosse ricoverata: "Non riesco più a camminare", un dramma senza precedenti

12 gennaio 2022 a

Un vero e proprio dramma per Jenna Jameson. L'ex attrice a luci rosse si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram, dopo che una serie di attacchi di vomito inspiegabili l'hanno costretta al ricovero. "I medici sospettano una sindrome di Guillain-Barré e ho già iniziato la cura a base di immunoglobuline", ha detto la donna che ora conferma di non riuscire più a camminare.

Jameson è ancora ricoverata e ci rimarrà, come da lei stessa specificato, fino a quando il trattamento non sarà completo. "Spero di uscire di qui presto - ha proseguito per poi specificare -. Io non ho fatto il vaccino, di nessun tipo. Questa non è una reazione al vaccino". Una puntualizzazione necessaria dopo che nei mesi scorsi la sindrome di Guillain-Barré è stata verificata come effetto molto raro di reazione avversa al vaccino Johnson&Johnson.

La sindrome è una polineuropatia infiammatoria acuta di tipo autoimmune. Come percepito dall'ex attrice a luci rosse i giorni precedenti al ricovero, la Guillain-Barré crea debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale. "Non riusciva più a reggersi in piedi. I suoi muscoli delle gambe sono molto deboli e non riesce neanche ad andare in bagno con le sue gambe", ha confermato il compagno della 47enne, Lior Bitton.

