Vladimir Putin, il discorso interrotto alla tv di Stato? "Cosa è successo davvero": 24 ore dopo, indiscrezioni-choc

Tutto ci si poteva aspettare tranne che fosse la tv di Stato russa, Rossija 24, a interrompere il discorso di Putin. Anche se, come è stato spiegato poi, si è trattato di un problema tecnico. Ieri, mentre il capo del Cremlino parlava allo stadio Luzniki di Mosca, l'inquadratura è improvvisamente cambiata e sono partite le immagini dei festeggiamenti, accompagnate da canti patriottici, per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea.

Lo zar tagliato e interrotto ha subito fatto scattare il giallo e pensare a una scelta della tv, magari una congiura interna e una volontà di boicottare il presidente; e ha anche alimentato i dubbi sul fatto che il discorso venisse realmente trasmesso in diretta. I sospetti si sono dileguati in parte più tardi quando è stato lo stesso portavoce del governo russo, Dmitry Peskov, a spiegare che l'interruzione della trasmissione è stata provocata da un «guasto tecnico al server» e che il discorso di Putin sarebbe stato presto mandato in onda in versione integrale. Detto fatto: dopo poco su Rossija 24 si poteva guardare l'intervento dello zar senza interruzioni.

Nel finale del discorso Putin citava le parole di Fyodor Ushakov, ammiraglio zarista divenuto protettore della flotta dei bombardieri strategici russi. Il leader russo ricordava come l'inizio dell'operazione in Ucraina avesse coinciso con l'anniversario della nascita di Ushakov, che non ha mai perso una battaglia. «Le tempeste portano alla gloria della Russia. Così è stato allora! Così è oggi! E così sarà sempre!», la sua conclusione.

