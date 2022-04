Meghan Markle, 20 milioni di euro per comprarsi una parola: l'ultimo capriccio e lo schiaffo alla miseria

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

Erano spariti dalle scene da un po' di tempo. Adesso sono tornati. Eleganti più che mai, i riflettori sono tutti per loro: Meghan Markle e il marito Harry d’Inghilterra sono i protagonisti di una serata che fa parlare i tabloid di tutto il mondo. Sappiamo che da quando hanno detto addio alla Corona, rifugiandosi in America, le cose sono cambiate. La Regina, che sta per celebrare i 70 anni di Regno (un vero record), non ha avuto modo di trascorrere con loro le feste di Natale e forse neppure quelle di Pasqua.

Intanto, Meghan Markle ha partecipato ai NAACP Image Awards 2022, a Pasadena, insieme al principe Harry d'Inghilterra. La coppia ha ricevuto il President's Award grazie all'impegno con la fondazione Archewell. C'è una strana faccenda che riguarda l'attrice americana. Meghan Markle vorrebbe impossessarsi del termine archetypes, che fa parte del vocabolario da quasi 500 anni. Insomma, la duchessa di Sussex vorrebbe poter essere la sola al mondo ad adottare questo termine. Ed il suo podcast - molto atteso - si chiamerà proprio così.

Pare, sempre da rumors, il mese scorso Meghan avrebbe richiesto all’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti l'impedimento a terzi dell'uso di “archetipi” per usarlo in modo esclusivo per il suo podcast, ma non solo. Si tratta di un prodotto il cui valore potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ci sarebbero anche altri contenuti multimediali oltre. Top secret per adesso. Meghan - senza Harry che pare sarà escluso dal progetto - intervisterà storici, esperti, filosofi per parlare di storie di donne e non solo. Si sa ancora poco, molto poco sul progetto. Ma sembra che la moglie di Harry abbia le idee molto chiare.

