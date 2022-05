Meghan Markle, il padre ricoverato: "Ictus, ha perso la parola". Bomba sul Giubileo della Regina

Francesco Fredella 25 maggio 2022 a

a

a

Una brutta notizia scuote Meghan Markle, la moglie di Harry d'Inghilterra. Il padre dell'attrice è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale in America dopo un ictus. Una notizia che viene diffusa dal giornalista Dan Wootton sul DailyMail. L'uomo era atteso nel Regno Unito per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta, nonna di Harry. Insomma, per lui sarebbe stata l'occasione giusta per vedere da vicino il Castello di Windsor.

Video su questo argomento Concerti, feste e parate per il Giubileo della Regina Elisabetta. Harry e Meghan si faranno vedere?

Thomas Markle, questo il nome del padre di Meghan, non ci sarà. Il suo malore è arrivato all'improvviso ed è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto raccontano alcuni insider. Pare, sempre secondo una prima ricostruzione, che l'uomo abbia perso la parola. Intanto, la notizia del malore viene confermata dalla sorellastra della Duchessa di Sussex, ovvero Samantha, che chiede privacy "per la sua salute e benessere".

Video su questo argomento "Rivelazioni scottanti...", in arrivo il libro di memorie di Harry. Ecco l'anticipo milionario che ha ricevuto

"Ha solo bisogno di pace e riposo", aggiunge. Ma la notizia, in ogni caso, lascia tutti senza parole. Per tutta la famiglia si tratta di un duro colpo, l'ennesimo attacco. Il padre di Meghan è stato spesso attaccato pubblicamente. "Questo è imperdonabile", continua Samantha sul DailyMail. Di recente, ha anche fatto causa a Meghan. Intanto, Harry - dopo aver lasciato la Corona - sarebbe tornato in Inghilterra di recente per incontrare la Regina che sta vivendo momenti molto difficili. Prima la morte di Filippo, poi l'addio di suoi nipote (che è volato in America) ed infine qualche problema di salute. Brillantemente superato, visto che di recente l'abbiamo vista inaugurare una linea della metropolitana londinese.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.