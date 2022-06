Meghan Markle, “spero non lo faccia”: spifferato il piano ‘sporco' per rovinare la festa della Regina Elisabetta

03 giugno 2022 a

Meghan Markle è tornata a Londra con il principe Harry in occasione del Giubileo di Platino e molti temono che possa essere fonte di ulteriori tensioni all’interno della famiglia reale. A crederci è anche Lizzie Cundy, conduttrice televisiva che era amica dell’ex attrice, prima che quest’ultima iniziasse la sua relazione con il principe Harry: da allora, Meghan ha tagliato tutti i ponti con quelli che erano i suoi amici britannici.

I duchi di Sussex sono quindi tornati a Londra per le celebrazioni dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta e per ora se ne sono stati in disparte: d’altronde si sono “dimessi” dalla famiglia reale nel 2020, anche se da allora gli strascichi polemici sono stati tanti, soprattutto perché Meghan in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha allungato ombre razziste su un non meglio precisato membro della famiglia. Adesso i duchi di Sussex hanno un accordo milionario con Netflix per film e programmi televisivi.

“La loro presenza per il Giubileo di Platino ha tutto a che fare con il togliere le luci della ribalta alla regina”, ha dichiarato Lizzie Cundy al Daily Star. “Hanno deciso di non essere più reali - ha aggiunto - e di non adempiere più ai loro doveri, quindi dovrebbero almeno avere la decenza di stare alla larga. Sanno che su di loro ci sarà grande attenzione. Meghan sta cosa sta facendo, anche se spero che non lo faccia”.

