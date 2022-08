Principe William, chi "gli ha sbattuto il telefono in faccia": gode Meghan Markle

29 agosto 2022 a

Perché Harry e William hanno litigato? A rivelare il vero motivo della rottura tra i due fratelli è un documentario francese, intitolato "les frères ennemis (i fratelli nemici)", che verrà trasmesso la prossima settimana sul canale BFM TV. I tabloid hanno cominciato a parlare della tensione tra i due figli di Carlo e Diana nel 2018, quando gli attriti sarebbero iniziati ad essere più evidenti. Adesso si prova a far luce sui fatti.

Tutto sarebbe nato in un momento ben preciso e cioè quando William è stato avvisato dell'atteggiamento di Meghan Markle nei confronti dello staff di Kensington Palace. "Il caso scatenerà la rottura con Harry", si legge su Twitter, a corredo di un breve estratto del documentario. Non è chiaro quanto ci sia di vero, ma intanto gli esperti reali sembrano concordare sul fatto che sarebbero state proprio le accuse di bullismo che alcuni membri del personale di corte hanno rivolto alla duchessa di Sussex a compromettere il legame tra i due fratelli. Anche se l'ex attrice americana ha sempre respinto le accuse.

"William, che già non amava troppo la cognata, ha chiamato direttamente Harry - ha raccontato il reporter e biografo Pierrick Geais come si legge su Vanity Fair -. Lui però ha riagganciato il telefono, perché non voleva saperne niente. Allora William è saltato in auto, direzione Kensington Palace, per avere un confronto con il fratello". Nel documentario, inoltre, si rivela anche che gli ex membri dello staff dei Sussex avrebbero creato un gruppo WhatsApp chiamato "i sopravvissuti".