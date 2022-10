Harry e Meghan, "il rifiuto prima che morisse": lo sfregio più grande a Elisabetta

07 ottobre 2022 a

Harry e Meghan avrebbero rifiutato ben due inviti della regina Elisabetta. Stando a quanto raccontato da Katie Nicholl, corrispondente reale per Vanity Fair e autrice del libro "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown", la coppia sarebbe stata invitata per la prima volta nell'estate del 2019 a trascorrere un weekend nella tenuta della sovrana a Balmoral, in Scozia. In quell'occasione, però, i duchi di Sussex avrebbero preferito declinare.

Il rifiuto dell'invito a Balmoral, poi, si sarebbe ripetuto nell'estate del 2022, pochi mesi prima che la regina morisse. "Mi è stato detto - ha rivelato la giornalista - che interpretare il ruolo della famiglia unita e felice non era la loro intenzione e che i Sussex volevano invece prendere le distanze". Nel 2019, si diceva che la Markle fosse frustrata per colpa degli attacchi da parte della stampa inglese. Nicholl ha detto che la coppia era "esausta dal controllo della stampa, da un razzismo che sentivano fosse palese e dal bisogno primordiale come genitori di proteggere il loro bambino".

Per Harry e Meghan, insomma, la vita a Palazzo era diventata "insopportabile". Nel febbraio 2022, invece, gli avvocati di Harry avrebbero dichiarato che il duca non era disposto a portare i suoi figli in Inghilterra perché non era un posto sicuro. La famiglia, infatti, avrebbe dovuto circolare senza la protezione della polizia, che non gli sarebbe più stata garantita dal momento della Megxit.