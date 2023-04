Tel Aviv, paura sul lungomare: auto sulla folla, morto un italiano di 30 anni

07 aprile 2023 a

a

a

Paura a Tel Aviv: un uomo di 30 anni è morto e almeno altri sei sarebbero rimasti feriti in seguito a due diversi sospetti attacchi terroristici. Secondo la Radio Militare e un giornalista della tv Canale 14, la vittima dell’attentato è un turista "cittadino italiano" che si trovava sul luogo. Anche i feriti sarebbero turisti. Il quotidiano israeliano The Times of Israel, citando il servizio di ambulanza Magen David Adom, ha fatto sapere il primo attacco sarebbe avvenuto sul lungomare a Kaufmann Street.

Stando ai media locali, un'auto avrebbe investito uno dei passanti uccidendolo. E sempre secondo le stesse fonti, l’autore dell’attacco sarebbe già stato neutralizzato dalle forze dell'ordine mentre stava tentando di aprire il fuoco dopo aver investito le persone. Un secondo attacco, invece, sarebbe avvenuto vicino al parco Charles Clore, dove un aggressore avrebbe cercato di speronare alcuni pedoni. La polizia ha dichiarato di aver "neutralizzato" l’aggressore e di essere al lavoro per far luce sulle circostanze dell’incidente. I due sospetti attacchi terroristici sarebbero avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro.

Il ministro degli Esteri israeliano ha parlato di "attentato terroristico", ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Secondo il quotidiano Haaretz, che ha citato un testimone presente sulla scena del primo attacco, l'aggressore avrebbe investito con l'auto un gruppo di pedoni e avrebbe poi cominciato a sparare prima di ribaltarsi con l'auto.