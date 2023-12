Si vanta sui social di essere miliardario: sei mesi dopo l'amara scoperta

09 dicembre 2023 a

a

a



Dalle stelle alle stalle, lo schianto dell'imprenditore inglese Bob Bull, classificato dal Times di Londra come 88esimo uomo più ricco del Regno Unito ha fatto rumore. Un po' perché il personaggio aveva fatto i soldi trasformando i parcheggi per roulotte in villaggi vacanza, ma soprattutto perché l'imprenditore fino a sei mesi fa si vantava sui social dell'immensa ricchezza: la sua società "RoyalLife" valeva 4 miliardi di sterline e lui non faceva nulla per tenere nascosta la sua vita nel lusso. Ora invece la sua esistenza è cambiata. Secondo quanto riporta Bloomberg Bob Bull sarebbe infatti sommerso da 725 milioni di sterline (844 milioni di euro) di debiti.

Due divorzi alle spalle, una fidanzata di trenta anni la modella Sara Nilsen, l'imprenditore 46enne adesso punta a un accordo con il Fisco inglese, per ripagare solo una parte del suo debito e salvare il salvabile. Già in passato Bull aveva dovuto affrontare la bancarotta e una battaglia legale per oltre 32 milioni di sterline di debiti non pagati.