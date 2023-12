Joe Biden non si ricandida? A una condizione...

11 dicembre 2023 a

"Se Donald Trump non si candidasse, non sono sicuro che mi presenterei” ha confessato ai suoi fedelissimi Joe Biden che alle presidenziali in programma tra un anno, cercherà un secondo mandato per la Casa Bianca. Poi il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto, parlando pubblicamente, che "la democrazia è a rischio" perché Trump e i suoi alleati intendono distruggere le istituzioni democratiche e "non possiamo lasciarlo vincere".

"Voglio essere chiaro. Donald Trump pone molte minacce per il Paese, dal diritto di scegliere ai diritti civili, dal diritto di voto alla posizione dell’America nel mondo. Ma la più grande minaccia rappresentata da Trump è per la nostra democrazia, perché se la perdiamo, perdiamo tutto", ha detto ancora Biden durante un evento elettorale in California.

"Ricordate il 6 gennaio - ha proseguito secondo le dichiarazioni diffuse nelle ultime ore - Trump è diventato il primo candidato alla presidenza sconfitto a rifiutarsi di accettare la volontà del popolo". E dopo che Trump ha affermato che "da presidente non sarò un dittatore… salvo il primo giorno", Biden non ha mancato di fare riferimento a quelle parole. "Grazie a Dio, un giorno solo", ha concluso.

Ma i sondaggi non sono certo favorevoli al presidente. Secondo l'ultima rilevazione pubblicata dal Wall Street Journal, infatti, se la candidata repubblicana alle presidenziali fosse Nikki Haley, Biden avrebbe un serissimo problema. Le probabilità di vittoria della ex governatrice della Carolina del Sud non sono alte ma se dovesse battere Trump come candidata dei repubblicani, avrebbe un vantaggio di 17 punti percentuali su Biden.

Difficile che accada. Trump infatti dovrebbe vincere a mani basse le primarie per il suo partito. La Haley, seppure favorita rispetto a Biden, non lo è rispetto al tycoon che resta in vantaggio.