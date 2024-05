Kate Middleton, il ritratto scatena la polemica: "Brutto da impazzire"

23 maggio 2024 a

Non è un buon periodo per lanciarsi in ritratti e raffigurazioni dei reali britannici. Alcune settimane fa aveva fatto discutere il primo dipinto ufficiale di Re Carlo da quando era salito al trono. Al centro della diatriba lo sfondo completamente sui toni del rosso che qualcuno era arrivato a interpretare addirittura come segno satanico. Dopo le polemiche attorno all'opera che ritraeva il re, ora è il turno di un disegno che dovrebbe ricordare le sembianze di Kate Middleton.

Apparirà a luglio sulla copertina del mensile Tatler, ma è già stato diffuso sui social. Proprio sulle varie piattaforme online, i fan dei reali si sono scatenati per criticare l'opera. Nell'occhio del ciclone sono entrati sia gli abiti della principessa del Galles, sia i lineamenti che non rispecchierebbero quelli della reale. "È una parodia? Adoro l'artista... è molto elegante... ma il dipinto, sebbene adorabile... non assomiglia alla principessa del Galles". Si tratta di uno solo dei commenti - e fra i più positivi - che sono comparsi su X. Qualcuno ha addirittura provato a difendere il disegno: "In realtà non mi dispiace, perché non penso che il dipinto fosse pensato per assomigliare alla principessa del Galles in modo realistico, ma più come un'immagine di lei che riconosciamo".

Ma per qualche fan benevolo, c'è qualcuno che lo è molto meno. Fra questi, Alastair Sooke, capo critico d'arte del Daily Telegraph, che l'ha definito "brutto da far impazzire". L'autrice, Hannah Uzor, presentandolo ha detto che è "davvero importante catturare l'anima della persona" e che ha cercato di "avere un'idea di chi è Kate. Tutti i miei ritratti sono costituiti da strati di personalità, costruiti con tutto ciò che posso trovare su di loro".