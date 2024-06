Francia, Ciotti fatto fuori per l'alleanza con Le Pen? Lui chiude la sede del partito

12 giugno 2024 a

Caos a Parigi alla sede dei Républicains: la decisione del loro leader, Eric Ciotti, di allearsi col Rassemblement National di Marine Le Pen all'indomani del suo trionfo alle ultime elezioni europee non sarebbe andata giù ai principali dirigenti del partito. Per questo, è stata convocata nel pomeriggio una riunione dell'ufficio politico che potrebbe destituire Ciotti. Quest'ultimo, però, non solo avrebbe rifiutato di prendere parte a quell'incontro ma avrebbe anche deciso, nelle scorse ore, di far chiudere la sede del partito, stando a quanto riportato da Le Parisien. Tutti i dipendenti avrebbero ricevuto l'ordine di lasciare gli uffici entro mezzogiorno. Anche se un dipendente del partito di alto livello si sarebbe subito opposto: "È impazzito, io resto".

A parlare dell'alleanza dei Repubblicani con Le Pen anche il presidente francese Emmanuel Macron. "La destra, e tutti coloro che hanno seguito il presidente dei Repubblicani, Eric Ciotti, stanno voltando le spalle in poche ore all'eredità del generale de Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy", ha detto in conferenza stampa. Poi ha continuato: "La destra repubblicana, almeno chi ne è a capo, ha appena stretto per la prima volta un'alleanza con l'estrema destra, e dico l'estrema destra quando parlo del Rassemblement National, perché i suoi leader continuano a dire che ci sono francesi veri e francesi falsi e continuano a progettare di ridurre la libertà di stampa o di rifiutare lo Stato di diritto". Dunque, ha chiosato: "Da domenica sera", giorno delle elezioni europee, "le maschere sono cadute".