Usa, lo scoop clamoroso della Cnn: "Complotto iraniano per uccidere Donald Trump"

Non c'è pace per Donald Trump. Le autorità statunitensi hanno ricevuto nelle ultime settimane alcune informazioni dai servizi intelligence da parte di proprie fonti, relative a un presunto piano preparato dall'Iran per assassinare l'ex presidente repubblicano. Lo hanno riferito fonti anonime all'emittente Cnn, aggiungendo che le informazioni hanno portato il servizio segreto statunitense a rafforzare la sicurezza di Trump nelle ultime settimane.Le fonti hanno precisato che al momento non ci sono prove che indichino un legame tra i piani di Teheran e l'attentato di sabato scorso contro Trump in Pennsylvania, quando il 20enne Thomas Matthew Crooks ha sparato da un tetto contro l'ex presidente, ferendolo a un orecchio. Il giovane poi è stato ucciso dai cecchini del servizio segreto. Lo staff dell'ex presidente non ha voluto dire se sia stato informato in anticipo.

L'attentato contro Donald Trump è stato reso possibile da una grave violazione dei protocolli di sicurezza da parte del Secret Service: lo ha affermato il figlio dell'ex Presidente, Donald Jr, intervistato da Axios. "Scoprire che l'attentatore si è avvicinato entro i 150 metri, una cosa del genere non deve succedere", ha concluso Trump Jr.

Intanto prosegue la corsa alla Casa Bianca. Donald Trump, terrà il suo primo raduno elettorale in compagnia del suo candidato vicepresidente, il senatore J.D. Vance, nella giornata di sabato 20 luglio, a Grand Rapids, in Michigan. Lo ha annunciato la campagna elettorale di Trump, aggiungendo che l'evento si terrà al chiuso. Il raduno è stato organizzato esattamente una settimana dopo il comizio di sabato scorso a Butler, in Pennsylvania, teatro dell'attentato alla vita di Trump da parte del 20enne Thomas Matthew Crook.