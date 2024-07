Trump su migranti, Putin e Xi: la propaganda di sinistra lo mistifica

22 luglio 2024 a

Il luciferino Joseph Goebbels, genio del male e della manipolazione dell’opinione pubblica, distillò e applicò durante il Terzo Reich una ricetta infallibile: «Dite mille volte una bugia e diventerà la verità». Poiché non solo il danaro dai tempi di Vespasiano, ma anche le medicine politiche dei tempi moderni non hanno odore, anche oggi basta prendere se non una bugia un frammento appena di verità e spacciarla per verità assoluta: andando disinvoltamente oltre i fatti, l’interpretazione dei fatti e persino la pura logica.

Nella bottega alchemica degli apprendisti stregoni del politicamente corretto, nel tempio dell’infallibilità della sinistra progressista nostrana, il discorso di Donald Trump nel Michigan è diventato un inno a Vladimir Putin e a Xi-Jinping come fari dell’umanità e della politica internazionale, e alla deportazione di migranti e clandestini, buio di disumanità e della politica dell’accoglienza. Rieccolo il pericolo pubblico numero uno che spezza la stagione luminosa e lucida di Joe Biden; rieccolo il rischio di deriva verso l’autoritarismo nazionalista e sovranista e pure un po' fascista. Rieccolo, invece, il manifesto della malafede, la cui gravità è inferiore solo all’ignoranza (...)



