Usa 2024, lo staff di Kamala Harris alla Cnn: "Grossa responsabilità di Biden nella sconfitta"

Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il tycoon è riuscito nell'impresa di tornare alla Casa Bianca, nonostante tutti i giornaloni e divi hollywoodiani simpatizzassero per Kamala Harris. Il tycoon è perfino stato in grado di avere la meglio sulla democratica nella contea di Springfield. Proprio il luogo entrato al centro del dibattito elettorale qualche mese fa, dopo che Trump e Vance avevano accusato alcuni immigrati haitiani di "mangiare cani e gatti". Insomma: un trionfo.

Trump ha già parlato alla nazione. Nel suo discorso celebrativo ha ricordato come gli Stati Uniti torneranno a essere un Paese grande. "L'America ci ha dato un mandato senza precedenti - ha dichiarato il tucoon -. Abbiamo vinto anche in Senato. Ricorderemo questo giorno - ha poi aggiunto - come quello in cui il popolo avrà ripreso il controllo del Paese".

In casa dem, però, sono ancora tutti in attesa delle prime dichiarazioni di Kamala dopo la sconfitta. E dal suo staff arriva una netta presa di posizione contro Joe Biden, considerato il principale responsabile della debacle alle urne. "Biden ha una grossa responsabilità nella sconfitta" di Kamala Harris. Lo ha detto una fonte della campagna della vice presidente alla Cnn. Ma non finisce qui. Come riferisce la stessa emittente televisiva, la Harris "implorerà i suoi sostenitori perché accettino il risultato delle elezioni'" durante il discorso che pronuncerà nel pomeriggio alla Howard University a Washington.