William e Harry, una beffa atroce: ecco chi eredità la casa d'infanzia di Lady Diana

La casa di Lady Diana in Inghilterra? Non andrà a nessuno dei suoi due figli, William e Harry. Althorp House, la dimora in cui Diana Spencer è cresciuta e dove ora riposano le sue spoglie, verrà ereditata da un altro parente. La tenuta, di 5.665 metri quadrati e collocata nel Northamptonshire, ha rappresentato un vero e proprio rifugio per l'ex di Re Carlo durante gli anni dell'infanzia. Anni difficili soprattutto per il divorzio dei suoi genitori. Lì, tra l'altro, avvenne il suo secondo incontro con il principe Carlo negli anni '70.

Se non saranno William e Harry a ereditare quella casa, chi sarà il fortunato allora? Louis Spencer, il cugino trentenne dei due principi, figlio maggiore del conte Charles Spencer, fratello di Diana. Il sistema di primogenitura ancora vigente nell'aristocrazia britannica, infatti, prevede che titoli e proprietà vengano trasmessi al primo erede maschio, scavalcando eventuali sorelle maggiori.

Louis Spencer è cresciuto a Città del Capo, in Sudafrica, con sua madre Victoria Lockwood dopo la separazione dei genitori. Lì ha frequentato il Diocesan College. Poi, appassionato di recitazione, ha studiato all'Università di Edimburgo e a Londra. Intanto, mentre si prepara a ricoprire il ruolo di decimo conte Spencer, avrebbe già iniziato a prendere parte alle riunioni di gestione della tenuta. Quest'ultima è aperta al pubblico solo in alcuni periodi dell’anno. Tra l'altro, dopo una recente ristrutturazione, c'è anche la possibilità di affittarla tramite un’agenzia di lusso. La dimora ospita oltre 26 camere da letto e spazi per accogliere fino a 500 ospiti. L’area che ospita il mausoleo di Lady Diana, un piccolo tempio situato su un’isoletta circondata da un lago ornamentale, rimane invece riservata.