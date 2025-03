Barack Obama fu il primo a dire "europei parassiti"

Ci piace vincere facile: oggi giornaloni, inviati dal loro divano e anime belle assortite monteranno l’ennesima indignazione collettiva perché Donald Trump ha definito «parassiti» gli europei. Pressoché nessuno entrerà nel merito della questione. Anzitutto linguistico: il presidente, dichiarandosi d’accordo con i virgolettati del suo vice nell’ormai famigerata chat, ha usato il termine «freeloading», che indica sostanzialmente colui che «vive a sbafo». Sintesi cruda ma difficilmente smentibile, di fronte al 70 per cento delle spese della Nato sostenute Oltreoceano. La parola peraltro è molto simile al “free riders”, cioè colui che gode di un bene senza pagarlo, appiccicato per la prima volta agli europei da, udite udite... Barack Obama. Essì, perché dietro il goffo affaire c’è uno scompenso strutturale del rapporto transatlantico, un’oggettività economica, non una valutazione morale, per cui la traduzione corretta dell’epiteto sarebbe piuttosto “scrocconi”, come risponde anche Hegseth a Vance.

Ma vediamole bene, le parole di JD Vance che hanno acceso la miccia. «Detesto l’idea di salvare gli europei ancora una volta»: ecco la pietra dello scandalo, la sentenza durissima del vicepresidente atipico, del “bifolco” (la sua Elegia Americana è l’elegia dell’“hillbilly”, dell’umanità americana profonda, tradita dalla globalizzazione costiera). Una sentenza durissima come la verità, e come la storia del Novecento. «Il secolo più terribile della storia occidentale», scrisse Isaiah Berlin. Ed esclusivamente per colpa della metà antica, erudita, aristocratica d’Occidente: l’Europa. È stato il Vecchio Continente ad inventarsi quell’insuperato marchingegno di morte e distruzione impensabile nelle praterie del Nuovo Mondo noto come “totalitarismo”, nella sua doppia veste nazifascista e comunista.