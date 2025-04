Laura Loomer, la "regina delle purghe": chi è la fedelissima di Trump

I commentatori americani hanno subito parlato di " purghe della complottista ". Di sicuro, la raffica di licenziamenti alla Nsa , la National security agency a stelle e strisce, è una rivoluzione che porta la firma di Laura Loomer , influencer di destra molto famosa in America e salita alla ribalta anche per aver diffuso la notizia degli immigrati haitiani che in Ohio avrebbero mangiato cani e gatti .

Le teste eccellenti a saltare nei servizi segreti sono quelle del direttore della Nsa, il generale Timothy Haugh, e la sua vice, la civile Wendy Noble. Haugh era anche a capo del Cyber Command e aveva assunto il suo incarico duale solo un anno fa. In precedenza, aveva guidato la sezione del Cyber Command del "gruppo ristretto sulla Russia", uno sforzo congiunto con la Nsa per difendere le elezioni di midterm del 2018 da interferenze russe. Aveva allora assunto la responsabilità di azioni offensive contro i troll russi.

Direttore facente funzione dell'Nsa è stato nominato William J. Hartman, già vice comandante del Cyber Command. Il mese scorso Haugh aveva accolto al quartier generale dell'agenzia Elon Musk per un incontro positivo. Sono stati licenziati in queste ultime ore almeno cinque funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale, sempre su impulso della Loomer che ha presentato al presidente dei dossier su alcuni funzionari a cui erano presenti il Consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz e il vicepresidente JD Vance. Fra i funzionari licenziati ci sono Brian Walsh, responsabile per l'intelligence, Thomas Broodry, il direttore degli affari legislativi e David Feith, direttore per la tecnologia, gli ultimi due considerati molto vicini a Waltz. Waltz che a sua volta è sulla graticola dopo aver inserito per errore il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg nella chat di Signal con i piani per l’attacco agli Houthi, con le conversazioni riservate dei più alti rappresentanti dell'amministrazione diventate pubbliche nel giro di pochi minuti.