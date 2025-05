Giorgia Meloni in Uzbekistan, "accordo da 3 miliardi"

Una delle strade principali di Samarcanda porterà il nome di "Via Roma". La decisione, voluta dal presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, rappresenta un gesto simbolico di omaggio alla visita ufficiale della premier Giorgia Meloni nel Paese centroasiatico. L'annuncio è stato dato in occasione dell'incontro bilaterale presso il Centro Congressi della città, dove è stata svelata la targa commemorativa della futura "Via Roma", suggellata da una stretta di mano tra i due leader.

Si tratta ovviamente di un dettaglio, pur significativo ed emblematico del clima più che amichevole, all'interno di una visita dal valore geopolitico ed economico molto importante. Le bandiere dei due Paesi sullo sfondo e la stretta di mano tra Meloni e Mirziyoyev hanno suggellato questa mattina accordi per oltre tre miliardi di investimenti complessivi. La dichiarazione congiunta firmata dai due leader prevede, tra l'altro, un dialogo strategico e una commissione economica mista. Entrambi i leader hanno parlato di giornata "storica" per i rapporti tra i due Paesi. La premier Meloni ha ribadito la disponibilità delle aziende italiane a continuare a investire in Uzbekistan. Sul tema degli investimenti reciproci è inoltre previsto un accordo per la migrazione e la formazione, sulla cultura, l'agricoltura, l'energia e sulle materie prime critiche.