Francia, portano il figlio di 5 anni nel Sahara per "sacrificarlo": arrestati

Volevano fare come Abramo con suo figlio, ma alla fine sono stati condannati dalla giustizia francese. Da Bordeaux arriva una storia che ha dell'incredibile. Una coppia di insegnanti di musica, Florian e Marie L., sono stati riconosciuti colpevoli di non aver rispettato i doveri genitoriali. Ma sono stati parzialmente assolti dall'accusa più grave: l'associazione a delinquere. Secondo quanto si apprende, i due avrebbero progettato di "sacrificare" il proprio figlio di cinque anni nel deserto del Sahara in Marocco nell'ambito di un presunto rituale mistico-religioso. Per fortuna, grazie alla segnalazione di un parente allarmato, il peggio è stato evitato. I giudici hanno condannato i due genitori a 18 mesi di reclusione con pena sospesa. Il padre dovrà inoltre seguire un percorso terapeutico. La patria potestà è stata revocata a entrambi.

La coppia è stata intercetta in Spagna insieme al figlio. Secondo il pubblico ministero, Florian e Marie avevano abbandonato casa e lavoro senza portare con sé né abiti né dispositivi elettronici, cercando di sfuggire a ogni forma di controllo. Il padre voleva "sacrificare" il figlio il giorno di Natale. Il motivo? Era convinto che sarebbe "risorto come Gesù". Il padre avrebbe ricevuto una presunta rivelazione durante una tempesta, mentre era nudo nei boschi del Médoc. Così avrebbe capito di essere stato scelto da Dio come "braccio armato". "Non ci si inventa una cosa del genere - ha spiegato il procuratore Olivier Bonithon - intendevano davvero fare del male a quel bambino".