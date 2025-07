Dazi, sei mesi buttati: perché la Ue è stata inadeguata

Allo stesso modo (a posteriori, non neghiamolo) un purtroppo impossibile “zero” sarebbe stato meglio di “quindici”: i dazi al 15%, comunque uno voglia maneggiare la faccenda, rappresentano infatti una tassa in più verso i contribuenti americani e un ostacolo in più verso le nostre imprese esportatrici. Non una buona notizia per nessuno, anche se ne poteva arrivare una decisamente meno rassicurante.

E tuttavia, la scomoda verità che pochi altri vi racconteranno è che l’Ue ha avuto a disposizione sei lunghi mesi per trattare con Washington, e li ha largamente sciupati. Dall’inizio di questa vertenza, erano infatti possibili due diversi atteggiamenti. Per un verso (scelta saggia ad esempio caldeggiata dal governo italiano), si poteva manifestare disponibilità a trattare, e contestualmente cercare di togliere immediatamente dal tavolo le barriere (tariffarie e non) elevate da anni contro i prodotti americani: un modo per mostrarsi aperti e anche per offrire a Trump una sorta di disarmo bilaterale. Per altro verso (scelta isterica), si poteva – come si è purtroppo lungamente fatto in prima battuta in Ue – far volteggiare nell’aria le parole “bazooka”, “vendetta”, “controdazi”. Gli esiti dei due opposti approcci sono abbastanza facili da giudicare. La Gran Bretagna, dialogante e non aggressiva, ha siglato un buon accordo con gli Usa, il primo grande “deal” concluso dagli Stati Uniti in questa fase. Risultato? Borse su, aziende e consumatori rassicurati, ed effetti positivi per due governi – a Londra e a Washington – di segno politico opposto. Al contrario, l’Ue (fino agli ultimi dieci giorni, quando ha mutato atteggiamento, presentandosi con la coda fra le gambe) ha a lungo continuato a sparare a palle incatenate in modo insensato. Un documento franco-tedesco della scorsa primavera, ad esempio, conteneva una parte apertamente provocatoria verso gli Usa («garantire risposte decise ad azioni avverse che colpiscano l’Europa»).

E a maggio Bruxelles ha addirittura rincarato la dose, minacciando – in caso di mancato accordo – l’imposizione di tariffe aggiuntive sulle importazioni dagli Usa, mettendo nel mirino migliaia di beni di tutti i tipi (auto, aerei, moto, alcoolici, elettrodomestici, prodotti agricoli). Esattamente il contrario di una tattica negoziale conciliante nel metodo e liberale nel merito: in quest’ultimo caso, si sarebbero spazzati via i propri dazi e le proprie barriere, per indurre la controparte a fare altrettanto. E invece no: si è minacciato di fare ancora peggio, innescando una specie di escalation. E, per rendere l’operazione ancora più surreale, nel mega-elenco diffuso dalla Commissione Ue dei prodotti che potevano essere oggetto di ritorsione sono stati inseriti pure gli smartphone: un dito nell’occhio degli Usa e un altro nell’occhio dei consumatori europei.