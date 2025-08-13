Carola Rackete, fischiata in tv: figuraccia in Norvegia

Carola Rackete fischiata in tv in Norvegia. Il ritorno alla vita da attivista dopo l'addio al Parlamento europeo non è andato benissimo per l'ex capitana della Sea Watch, oggi membro del gruppo Extinction Rebellion, uno dei più attivi in Europa. Proprio con loro si è resa protagonista di un blitz durante la registrazione di un programma televisivo norvegese. Nella sua invettiva la Rackete ha accusato la Norvegia di essere "drogendealer", "spacciatori", riferendosi al ruolo del Paese come grande produttore di combustibili fossili.
La registrazione interrotta dall'ex europarlamentare di estrema sinistra era quella di un dibattito politico sul canale Nrk: dopo essere entrata in studio tra l'indifferenza generale, la Rackete a un certo punto ha cominciato a urlare. Addosso un giubbetto catarifrangente. Nel suo mirino ci sono finiti i politici norvegesi perché il Paese scandinavo manterrebbe gli Stati europei dipendenti dall'energia fossile contraendo così un "debito ambientale". La sua interruzione non è piaciuta al pubblico presente. E infatti poi l'ex capitana è stata fischiata e portata fuori dallo studio dalla sicurezza.
Gli attivisti di Extinction Rebellion, che vorrebbero un passaggio totale all'energia verde, ce l'avrebbero con la ricchezza accumulata dalla Norvegia grazie alla produzione di combustibili fossili, di cui il Paese è uno dei maggiori produttori ed esportatori al mondo.
