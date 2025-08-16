Anchorage, Zelensky vola da Trump lunedì. Meloni partecipa alla call coi leader Ue

A Kiev, gli ucraini esprimono profonda preoccupazione e scetticismo dopo il summit tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, che non ha prodotto alcun accordo per un cessate il fuoco nella guerra Russia-Ucraina. "Prepariamoci a nuovi bombardamenti russi, più intensi di prima", commentano sconsolati, vedendo nel vertice una vittoria diplomatica per Putin, che ha guadagnato visibilità internazionale, potenzialmente alimentando la sua aggressività.
La popolazione teme che il “risultato nullo” del summit porti a un’escalation del conflitto, senza progressi concreti verso la pace.Ieri sera, mentre il summit era in corso, le sirene antiaeree hanno suonato a Kiev, seguite da attacchi russi con un missile balistico Iskander-M e 85 droni Shahed nella regione di Sumy, causando almeno tre morti e danni a infrastrutture, tra cui una linea ferroviaria. Nonostante i recenti bombardamenti, la capitale mostrava una parvenza di normalità, con locali aperti e persone in centro, ma i posti di blocco per il reclutamento militare ricordano la tensione costante.
Gli ucraini criticano aspramente l’esclusione del presidente Volodymyr Zelensky dal vertice e temono che le simpatie di Trump per Putin, emerse già nel loro incontro alla Casa Bianca a febbraio, compromettano gli aiuti militari americani. Il Kyiv Post e il Kyiv Independent sottolineano il fallimento del summit, definendolo "nauseabondo" e inutile, con Putin celebrato come un leader legittimo nonostante le accuse di crimini di guerra. Gli ucraini, che considerano Putin inaffidabile, attendono ora la risposta di Zelensky, mentre il conflitto nel Donbass continua senza sosta. Il presidente ucraino lunedì incontrerà Trump e questo potrebbe essere il vero momento della svolta. Intanto questa mattina si è tenuta un call tra i leader Ue, Zelensky e Trump per fare il punto. Al colloquio ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.