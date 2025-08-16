Anchorage, Zelensky vola da Trump lunedì. Meloni partecipa alla call coi leader Ue

A Kiev, gli ucraini esprimono profonda preoccupazione e scetticismo dopo il summit tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, che non ha prodotto alcun accordo per un cessate il fuoco nella guerra Russia-Ucraina. "Prepariamoci a nuovi bombardamenti russi, più intensi di prima", commentano sconsolati, vedendo nel vertice una vittoria diplomatica per Putin, che ha guadagnato visibilità internazionale, potenzialmente alimentando la sua aggressività.

La popolazione teme che il “risultato nullo” del summit porti a un’escalation del conflitto, senza progressi concreti verso la pace.Ieri sera, mentre il summit era in corso, le sirene antiaeree hanno suonato a Kiev, seguite da attacchi russi con un missile balistico Iskander-M e 85 droni Shahed nella regione di Sumy, causando almeno tre morti e danni a infrastrutture, tra cui una linea ferroviaria. Nonostante i recenti bombardamenti, la capitale mostrava una parvenza di normalità, con locali aperti e persone in centro, ma i posti di blocco per il reclutamento militare ricordano la tensione costante.