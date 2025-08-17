Da Meloni a Starmer: chi vola a Washington con Zelensky

Donald Trump ha annunciato ai leader europei l’intenzione di organizzare un vertice trilaterale con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky entro il 22 agosto, se i colloqui di lunedì nello Studio Ovale saranno positivi. Secondo la Cnn, Trump ha riferito che Putin preferirebbe un accordo di pace rapido a un cessate il fuoco. All’incontro alla Casa Bianca parteciperanno il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente finlandese Alexander Stubb, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni.