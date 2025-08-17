Libero logo
domenica 17 agosto 2025
Da Meloni a Starmer: chi vola a Washington con Zelensky

1' di lettura

Donald Trump ha annunciato ai leader europei l’intenzione di organizzare un vertice trilaterale con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky entro il 22 agosto, se i colloqui di lunedì nello Studio Ovale saranno positivi. Secondo la Cnn, Trump ha riferito che Putin preferirebbe un accordo di pace rapido a un cessate il fuoco. All’incontro alla Casa Bianca parteciperanno il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente finlandese Alexander Stubb, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni.

Russia, Vladimir Putin: "Con Trump possibile soluzione equa"

"La visita in Alaska è stata molto utile". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, che do...

Oggi, 17 agosto, si terrà una videoconferenza del gruppo dei Volenterosi con Macron, il premier britannico Keir Starmer, Merz e Meloni.Putin avrebbe proposto la Cina come garante di un eventuale accordo di pace, rifiutando una forza Nato in Ucraina, ma accettando garanzie di sicurezza per Kiev. Trump ha accolto la proposta italiana di proteggere l’Ucraina con il meccanismo dell’articolo 5 della Nato, senza adesione formale. Le richieste russe includono il ritiro ucraino dal Donetsk, il controllo di Cherson e Zaporizhzhia, il russo come lingua ufficiale in Ucraina e garanzie per la chiesa ortodossa. Zelensky, pur aperto al dialogo con Trump, rifiuta di cedere il Donetsk. L’Institute for the Study of War dubita della reale disponibilità di Putin a compromessi, viste le sue dichiarazioni post-vertice.

Trump-Putin, il caso inquietante dopo il vertice: “Trovati documenti riservati”

Una serie di documenti con la carta intestata del dipartimento di Stato americano, rinvenuti venerdì mattina nel ...

tagdonald trumpvolodymyr zelensky

