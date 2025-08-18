Anchorage, il video inedito: cosa si dicono Putin e Rubio

"Mi piace la sua felpa": il segretario di Stato americano Marco Rubio lo ha detto al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in riferimento alla felpa con cui il ministro era atterrato ad Anchorage, in Alaska, per il vertice tra il capo della Casa Bianca Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin. Sulla felpa c'era scritto Urss in caratteri cirillici. E lo zar, allora, ci avrebbe scherzato su definendo ironicamente Lavrov un "imperialista".

A diffondere il video inedito di questo scambio è stato il giornalista propagandista russo Pavel Zarubin, che ha mostrato in tv le immagini inedite dell’incontro antecedente al vertice sulla guerra in Ucraina. Un episodio, questo, che ha avuto un effetto inatteso sul mercato. Ekaterina Varlakova, fondatrice del marchio che produce la felpa indossata da Lavrov, ha raccontato ai media russi che già nella mattinata di venerdì 15 agosto il capo d’abbigliamento era andato esaurito. Le richieste, arrivate da tutta la Russia e anche dall’estero, sono ora gestite solo su prenotazione, con tempi d’attesa di oltre un mese.