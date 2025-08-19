Francia, l'odio della sinistra contro la nipote di Le Pen: il meme della vergogna

L'europarlamentare francese Marion Mare'chal Le Pen e il marito Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d'Italia, sono rimasti coinvolti in Calabria in un pauroso incidente stradale avvenuto sulla strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, fra Gioiosa Jonica e Mammola, all'altezza di una galleria. Marion è nipote del fondatore del Front National, Jean Marie Le Pen, e di Marine Le Pen , leader dell'estrema destra francese. L'episodio risale a sabato, ma se n’è avuta notizia oggi dopo che Sofo, i cui genitori sono calabresi, lo ha reso noto sui social. Per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, una vettura ha sbandato finendo contro quella su cui viaggiavano i coniugi, che sono rimasti leggermente feriti e pertanto trasportati all'ospedale di Locri da dove sono stati dimessi dopo gli accertamenti sul loro stato di salute. Marion Mare'chal Le Pen è già rientrata a Parigi dove si sottoporrà a ulteriori esami, mentre il marito è ancora in Calabria.

"È un miracolo - ha spiegato Sofo all'Agi - se non abbiamo riportato conseguenze più serie". L'esponente politico ha comunque rassicurato sulle sue condizioni di salute come già aveva fatto sui social. "Grazie a tutti - si legge su un post apparso sul suo profilo Facebook - per i messaggi e Le chiamate di affetto che ci avete fatto in queste ore. Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi. Grazie a Dio per averci salvato e grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno assistito e aiutato. E non preoccupatevi: siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto".