Francia, l'odio della sinistra contro la nipote di Le Pen: il meme della vergogna

L'europarlamentare francese Marion Mare'chal Le Pen e il marito Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d'Italia, sono rimasti coinvolti in Calabria in un pauroso incidente stradale avvenuto sulla strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, fra Gioiosa Jonica e Mammola, all'altezza di una galleria. Marion è nipote del fondatore del Front National, Jean Marie Le Pen, e di Marine Le Pen , leader dell'estrema destra francese. L'episodio risale a sabato, ma se n’è avuta notizia oggi dopo che Sofo, i cui genitori sono calabresi, lo ha reso noto sui social. Per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, una vettura ha sbandato finendo contro quella su cui viaggiavano i coniugi, che sono rimasti leggermente feriti e pertanto trasportati all'ospedale di Locri da dove sono stati dimessi dopo gli accertamenti sul loro stato di salute. Marion Mare'chal Le Pen è già rientrata a Parigi dove si sottoporrà a ulteriori esami, mentre il marito è ancora in Calabria.
"È un miracolo - ha spiegato Sofo all'Agi - se non abbiamo riportato conseguenze più serie". L'esponente politico ha comunque rassicurato sulle sue condizioni di salute come già aveva fatto sui social. "Grazie a tutti - si legge su un post apparso sul suo profilo Facebook - per i messaggi e Le chiamate di affetto che ci avete fatto in queste ore. Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi. Grazie a Dio per averci salvato e grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno assistito e aiutato. E non preoccupatevi: siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto".
Incidente in Calabria per Marion Le Pen: schianto terribile, come staBrutta disavventura in Italia per Marion Maréchal Le Pen, eurodeputata e nipote di Marine Le Pen, sposata con Vin...
Qualcuno sui social però ha notato un commento sopra le righe postato su Facebook da Camille Stineau, nota penna rossa francese. "L’eurodeputata Marion Maréchal e suo marito Vincenzo Sofo (ex eurodeputato di Fratelli d’Italia) sono rimasti vittime di un grave incidente stradale in Calabria, dal quale sono usciti vivi e senza infortuni gravi - ha commentato il giornalista di Mediaset Leonardo Panetta -. Su x la giornalista francese di sinistra Camille Stineau pubblica un meme, in cui si rammarica che la coppia, genitori di una bambina, non sia morta".
L’eurodeputata Marion Maréchal e suo marito Vincenzo Sofo (ex eurodeputato di Fratelli d’Italia) sono rimasti vittime di un grave incidente stradale in Calabria, dal quale sono usciti vivi e senza infortuni gravi.— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) August 19, 2025
Su x la giornalista francese di sinistra Camille Stineau pubblica… pic.twitter.com/tjBlAAoK2k