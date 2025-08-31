Ecco le immagini horror che la sinistra minimizza: guardate e non perdonate

Guardatelo, l’orrore dimenticato. Di più, sminuito, scientemente rimosso, infine negato («il 7 ottobre è una cazzata», ha detto un mestierante televisivo che ha avuto un qualche successo negli anni Novanta, ma il dramma è che pressoché l’intera classe intellettuale utilizza il suo vocabolario). E invece non ce la fate, non è cancellabile. Perché l’orrore è corpo straziato, lamento inconsolabile, irruzione della morte nella quotidianità, il controsenso di una bomba a mano lanciata tra il salotto e il canestro. Guardatele le immagini del 7 ottobre, guardatele «voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case», avrebbe detto Primo Levi, perché quel giorno immondo è stato proprio questo: le tiepide case trasformate in macello.

Guardate soprattutto questi nuovi fotogrammi diffusi dal governo israeliano, perché scomodano l’infanzia violata in eterno per la sola colpa di essere infanzia di ebrei, sembra un’eco dei primi anni Quaranta, è l’antefatto della cronaca di questi giorni. Queste immagini sono state girate dalle telecamere di sicurezza del kibbutz della famiglia di Sabine Tasaa, che quel giorno dannato perse il marito Gil e il figlio diciassettenne Or, inghiottiti dall’orrore e uccisi due volte dal mainstream “progressista” (alleato oggettivo degli assassini oscurantisti di Hamas) che non vuole né nominarli né sentirli nominare, sono i morti sbagliati. Immagini per stomaci forti, vorrebbe la vulgata, ma il punto non sono le nostre viscere, il punto è che è la contemporaneità ad essere stomachevole, perché ha sdoganato di nuovo il pogrom, quella cosa su cui una volta l’anno, nel Giorno della Memoria intermittente, le anime belle sproloquiano “mai più”. E invece, è (ri)successo.

E invece li potete vedere, il padre che non c’è più che corre disperatamente attraverso il giardinetto urlando «State giù!», un figlio in braccio, l’altro subito dietro. Si rintanano in una stanza esterna, un nascondiglio inverosimile, la belva col mitra in mano ci scaraventa dentro una bomba a mano. Una bomba a mano contro i corpicini serrati al padre, non è nemmeno vigliaccheria, è l’atto che scavalca la parola, non è raccontabile. I bimbi escono, imbrattati di sangue, il “combattente” di Hamas (ci sono giornaloni che li chiamano davvero così, queste sottocreature infernali) li spintona, gli abbaia addosso, poi si mette compiaciuto a girare per la casa, inscenando una blasfema normalità. «Penso che moriremo», afferma quasi robotico uno dei ragazzini mentre esamina le ferite dell’altro. «Credo di non vedere più da un occhio», è la risposta dell’altro. Intanto la belva attinge tranquillamente dal frigorifero, visto retrospettivamente pare sapere già che l’orrore sarà relativizzato e infine accantonato, che i suoi caporioni verranno tranquillamente definiti «il Ministero della Salute di Hamas» da quegli occidentali che lui odia, e presi come fonte attendibile. Il premier Benjamin Netanyahu ha ufficialmente ringraziato Sabine Tasaa per aver approvato la diffusione delle immagini, e chiarito lo scopo: «Mostrare al mondo che Israele non permetterà a Hamas di ripetere le atrocità del 7 ottobre».