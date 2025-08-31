Flotilla, navi italiane in partenza per Gaza: "Costano dai 30 a 50mila euro"

Via che si parte. Direzione: Gaza. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in partenza dall’Italia sono in tutto 25, la metà di tutta la spedizione (ne salpano anche da Barcellona, dalla Sicilia, da Tunisi e dalla Grecia). Sono tutte barche a vela di medie o piccole dimensioni, tra i 12 e i 16 metri di lunghezza. Tra queste da Genova è partita la piccola Ghea, che può ospitare un massimo di 6 persone, e la più grande Luna Bark, dove possono starci almeno in 10.

Ma che tipo di navi sono? Si tratta di imbarcazioni acquistate in Italia sul mercato dell’usato, "spulciando tra i siti specializzati e attraverso il passaparola", racconta Luca Poggi, il responsabile logistica della Flotilla. Sono state pagate in media tra i 30mila e i 50mila euro ciascuna, prezzi - aggiunge Il Post - che gli organizzatori considerano favorevoli. "Molti venditori, quando hanno saputo che ci servivano per portare gli aiuti alla popolazione di Gaza, ci hanno fatto pagare meno di quello che chiedevano all’inizio, chiedendo di essere coinvolti nell’iniziativa", confessa Poggi.