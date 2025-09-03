Flotilla, a bordo la coordinatrice della ong considerata "entità terroristica"

Jaldia Abubakra è salita a bordo della flotilla di Greta Thunberg. C'è anche la coordinatrice della rete in Spagna dell'organizzazione Samidoun, la stessa che ha festeggiato l'attacco del 7 ottobre. La ong ha pubblicato su Instagram foto di attivisti che distribuivano dolcetti per festeggiare. Quanto è bastato a Stati Uniti e Canada a designarla come "entità terroristica". Anche la Germania l'avrebbe messa al bando nel novembre 2023 e un anno dopo il Parlamento olandese ha invitato il governo dell’Aia a fare altrettanto.

E ora - rivela Il Foglio - una loro coordinatrice è a bordo dell'imbarcazione diretta a Gaza. E pensare che uno dei leader di Samidoun, Khaled Barakat, è stato inserito nella lista nera degli Stati Uniti nel 2024 per i suoi legami con il terrorismo. Samidoun è legato al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, responsabile di numerosi attacchi contro civili israeliani e inserito nella lista nera delle organizzazioni terroristiche dell’Unione europea, Stati Uniti, Canada e Giappone. Nel 1976, il Fronte collaborò con un gruppo terroristico della Germania Ovest per dirottare un volo Air France su Entebbe, in Uganda. Hanno assassinato il ministro del Turismo israeliano Rehavam Ze’evi nel 2001, la famiglia Fogel nel 2011 (padre, madre e tre figli piccoli sgozzati nel sonno), ha perpetrato il massacro della sinagoga di Gerusalemme nel 2014 e ucciso la diciassettenne Rina Shnerb nel 2019. Insomma chi più ne ha più ne metta.