Emmanuel Macron prepara un altro inciucio per fermare Marine Le Pen

Una grande ammucchiata. Per tirare a campare fino a maggio 2027 e scongiurare il ritorno alle urne che significherebbe trionfo del Rassemblement national. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sta già preparando l’après-Bayrou, perché l’8 settembre l’attuale primo ministro, François Bayrou, ha speranze vicine alle zero di restare alle redini del governo.

Ieri, l’ultimo tentativo di riconciliazione con Marine Le Pen e Jordan Bardella, il duo alla guida del Rassemblement national che in questi mesi ha tenuto a galla il leader centrista, è fallito. «Il miracolo non si è prodotto», ha detto ai giornalisti il presidente del partito sovranista, Jordan Bardella, al termine del colloquio. Nemmeno a sinistra si produrrà il miracolo. Dalla France insoumise di Jean-Luc Mélenchon al Partito socialista, tutti i deputati di sinistra dell’Assemblea nazionale voteranno infatti contro la fiducia a Bayrou. È per questo motivo che Macron ha iniziato già ieri le consultazioni, riunendo all’Eliseo per un pranzo i suoi alleati, i leader del cosiddetto “blocco centrale”, Gabriel Attal (Renaissance), François Bayrou (MoDem) e Édouard Philippe (Horizons), e Bruno Retailleau, ministro dell’Interno e presidente dei Républicains, il partito gollista.

Ai presenti, secondo quanto riportato da BfmTv, il capo dello Stato ha chiesto di lavorare con tutte le forze politiche, tranne il Rassemblement national e la France insoumise, per allargare la maggioranza relativa all’Assemblea nazionale, cercando un compromesso che permetta al Paese di avere un governo di larghe intese. Macron, in particolare, ha invitato i suoi alleati politici a orientarsi verso il Partito socialista (Ps) di Olivier Faure (66 deputati) e il gruppo indipendente Liot (23 deputati), per «trovare le vie della stabilità per il Paese», secondo le parole di un fedelissimo del capo dello stato. Le trattative, tuttavia, si preannunciano complicate, soprattutto con il Ps.