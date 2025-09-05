Mykonos, rissa "bestiale" tra giovanissimi italiani: arriva la Polizia, finisce male

Un pessimo esempio di "turismo da esportazione" per l'Italia. Il video, diventato virale su X e sui social, arriva da Mykonos, in Grecia, una delle mete estive più gettonate d'Europa e caratterizzata da una vita notturna decisamente movimentata. Una movida che spesso degenera in rissa vera e propria.

Nel filmato si vedono due gruppi di nostri connazionali, tutti giovani e giovanissimi, intenti a darsele di santa ragione in strada, fuori da uno dei tanti locali dell'isola. Protagonisti, in particolare, sono quattro ragazzi: due coppie che danno vita a uno scontro senza quartiere a suon di calci e pugni, mentre gli altri turisti presenti si alzano precipitosamente dalle sedie che affollano i dehors per non mettere a rischio la propria incolumità.

Come prevedibile, non è finita bene per i 4 fuori controllo: tutti quanti ritenuti sotto l'effetto dell'alcool, sono stati immobilizzati dagli agenti della polizia greca con metodi spicci (qualcuno direbbe "brutali") e tutti posti in stato di fermo. Forse per non aggravare la rispettiva posizione, fanno sapere fonti locali, nessuno dei membri dei due gruppi ha deciso procedere legalmente e sporgere denuncia l'uno contro l'altro..