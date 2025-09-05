Ursula von der Leyen, mini abito nero e calze di nylon: il vecchio video che spiazza la Ue

Ursula von der Leyen con un mini abito nero e calze di nylon: sta circolando sul web un video della presidente della Commissione europea nel 2008, quando partecipò alla versione tedesca del programma Scommettiamo che. Nel filmato in questione, la politica si mostra in una veste inedita mentre si infila in un bidone della spazzatura insieme a un bambino dì 9 anni. Poi la star mondiale australiana Hugh Jackman, eletto allora come l'uomo più sexy del mondo dalla rivista americana People, la aiuta ad uscire prendendola tra le braccia.

All'epoca la von der Leyen era ministra federale della Famiglia in Germania e fu ospite sul divano di Gottschalk. Il giovane concorrente Denis, 9 anni, scommise che avrebbe eseguito 15 verticali in un bidone della carta da riciclare. La ministra, allora, si tolse i tacchi alti e si arrampicò nel bidone insieme a lui. Poi fu aiutata ad uscire da Jackman, che la prese in braccio e la riportò sul divano. A quel punto mentre la von der Leyen faticava a trattenere le emozioni, il pubblico cominciò ad applaudire. La ministra riuscì a dire solo “Wonderful” (meraviglioso).