Si tuffa nel fiume per 4 euro: finisce malissimo

Una scommessa finita nel peggiore dei modi quella fatta da un 21enne. Mohd Junaid, questo il suo nome, era convinto che sarebbe riuscito ad attraversare il fiume a nuoto, nonostante fosse ingrossato dalla pioggia. Ecco allora che il giovane di Uttar Pradesh, in India, ha deciso di scommettere 500 rupie, circa 4 euro, con un amico. Junaid si è così buttato, poi la tragedia: le correnti del fiume lo hanno trascinato via quasi subito. Nonostante il tentativo disperato di tornare dai suoi amici, Mohd non ci è riuscito: il corpo è ancora disperso.

A immortalare la tragedia, un filmato diventato subito virale sui social. Nel filmato si vede il 19enne prepararsi al tuffo. Solo nei primi istanti riesce ad affrontare le correnti. Pochi minuti dopo il giovane subito mostra difficoltà a tornare dagli amici.